Fiorentina, l’ex ministro Valdo Spini: “La crisi tocca tutta la città, è un elemento di coesione sociale”

(Adnkronos) – “Le vicende della Fiorentina non riguardano solo il mondo del calcio ma investono in qualche modo la città di Firenze e non solo. Il tifo per la squadra viola è un grande elemento di coesione sociale: nel tifare Fiorentina siamo tutti eguali senza distinzioni di rango o di condizioni economiche o di fede politica”. Sono le parole consegnate all’Adnkronos dall’ex deputato fiorentino Valdo Spini, ministro dell’Ambiente nei governi Amato e Ciampi e oggi presidente della Fondazione Rosselli. 

“La collocazione in classifica della squadra è poi un elemento di prestigio per i suoi cittadini e per i cittadini toscani che tifano Fiorentina. Per questo il discorso riguarda la squadra e la città. La vicenda dello stadio, la proprietà e la presidenza che non vivono la vita della città sono elementi di atmosfera che certo non hanno giovato. Ma la crisi della squadra è crisi tecnica, quasi incomprensibile se si guarda al fatto che molti giocatori sono gli stessi dell’anno scorso”, argomenta l’ex ministro.  

“C’è evidentemente un problema di ambiente – aggiunge Spini – Dobbiamo trovare tutti il modo che la squadra senta la spinta a ritrovare fiducia in se stessa, la necessaria compattezza, e che quindi tutti noi tifosi viola si possa a nostra volta ritrovare fiducia e dare fiducia”.  

