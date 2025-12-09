Classifica Serie A, il confronto con la passata stagione

Chiusa la 14esima giornata è tempo di confronti. In vista della fine dell’anno e della Supercoppa di Riad, il Campionato di serie A è giunto quasi alla metà del suo percorso 2025-2026.

Factory della Comunicazione

Primo posto in condivisione per Milan e Napoli, con i rossoneri avanti per aver vinto lo scontro diretto, 31 i punti.

Nessuna differenza per gli azzurri di Conte che lo scorso anno avevano sì 1 punto in più ma occupavano la seconda posizione.

Balzo in avanti per il nuovo Milan di Allegri, perfetto negli scontri diretti quest’anno fin ad ora. Un anno fa era 8° con ben 9 punti in meno.

+2 punti anche per la nuova Inter di Chivu attualmente terza, lo scorso anno occupava il 4° posto.

Di seguito le altre posizioni:

2025/26 2024/25

4° Roma 27 | 13° con 13

5° Bologna 25 | 7° con 24

6° Como 24 | 18° con 11

7° Juventus 23 | 6° con 26

8° Sassuolo 20 SERIE B

9° Cremonese 20 SERIE B

10° Lazio 19 | 5° con 28

11° Udinese 18 | 9° con 17

12° Atalanta 16 | 2° con 31

13° Cagliari 14 | 13° con 14

14° Genoa 14 | 14° con 14

15° Parma 14 | 11° con 15

16° Torino 14 | 12° con 15

17° Lecce 13 | 16° con 13

18° Pisa 10 | SERIE B

19° Verona 9 | 17° con 12

20° Fiorentina 6 | 3° con 31