Classifica Serie A, il confronto con la passata stagione

By Daniele Garofalo
Chiusa la 14esima giornata è tempo di confronti. In vista della fine dell’anno e della Supercoppa di Riad, il Campionato di serie A è giunto quasi alla metà del suo percorso 2025-2026.

Primo posto in condivisione per Milan e Napoli, con i rossoneri avanti per aver vinto lo scontro diretto, 31 i punti.

Nessuna differenza per gli azzurri di Conte che lo scorso anno avevano sì 1 punto in più ma occupavano la seconda posizione.

Balzo in avanti per il nuovo Milan di Allegri, perfetto negli scontri diretti quest’anno fin ad ora. Un anno fa era 8° con ben 9 punti in meno.

+2 punti anche per la nuova Inter di Chivu attualmente terza, lo scorso anno occupava il 4° posto.

Di seguito le altre posizioni:

2025/26               2024/25

4° Roma 27             | 13° con 13

5° Bologna 25         | 7° con 24

6° Como 24             | 18° con 11

7° Juventus 23        | 6° con 26

8° Sassuolo 20         SERIE B

9° Cremonese 20     SERIE B

10° Lazio 19             | 5° con 28

11° Udinese 18         | 9° con 17

12° Atalanta 16        | 2° con 31

13° Cagliari 14         | 13° con 14

14° Genoa 14           | 14° con 14

15° Parma 14           | 11° con 15

16° Torino 14          | 12° con 15

17° Lecce 13             | 16° con 13

18° Pisa 10               | SERIE B

19° Verona 9            |  17° con 12 

20° Fiorentina 6     | 3° con 31 

 

