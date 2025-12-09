Adnkronos News

Champions, oggi Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea – Le partite in diretta

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 9 dicembre, si giocano i due big match Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea per la sesta giornata della fase campionato. Due partite cruciali in ottica qualificazione al prossimo turno: la squadra di Chivu è al momento quarta con 12 punti, mentre i bergamaschi sono decimi a 10 punti e con un successo potrebbero sognare la qualificazione diretta agli ottavi. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere le due partite? Inter-Liverpool è visibile in diretta tv esclusiva per abbonati su Sky (canali Sky Sport 1 e 252, Sky Sport 4K), ma anche in streaming su Sky Go e Now. 

Atalanta-Chelsea è visibile in tv in esclusiva su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). In streaming, il match è visibile su Sky Go e Now.  

Nella settima giornata, l’Inter ospiterà l’Arsenal a San Siro il 20 gennaio. Il giorno dopo l’Atalanta ospiterà a Bergamo l’Atletico Bilbao. 

sport

