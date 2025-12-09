Champions League, ufficiale il cambio: Lukaku prende il posto di De Bruyne

È arrivata la conferma ufficiale: Romelu Lukaku torna nella lista UEFA scelta da Antonio Conte per la Champions League. Big Rom, già registrato per il match con il Benfica (pur senza essere convocato), sarà adesso pienamente a disposizione in vista delle sfide con Copenaghen e Chelsea. Il cambio, effettuato proprio in queste ore, ha una motivazione precisa che vi spieghiamo più avanti.

Intanto, nella nuova lista UEFA c’è un’esclusione di peso: Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, ancora ai box da lungo tempo, lascia infatti il posto al connazionale Lukaku. Una decisione che rappresenta un segnale importante sul recupero dell’attaccante, ormai sempre più vicino al ritorno definitivo in campo.