Champions League Benfica-Napoli: le probabili formazioni, le ultime notizie

Estádio do SL Benfica

Lisbona (POR)

Finisce senza nemmeno una sconfitta al Maradona il 2025 del Napoli campione d’Italia in carica. E ció grazie anche all’ultima vittoria casalinga ottenuta per 2-1 nel big match di Serie A contro la Juventus. Un risultato fondamentale per mantenere la leadership della classifica e per allungare a 5 la striscia di successi di fila in tutte le competizioni. Trend questo che la squadra di Conte sarà costretta a preservare in vista del terzultimo impegno della Fase Campionato della Champions League. Anche un mezzo passo falso nella prestigiosa trasferta in terra portoghese contro il Benfica di Mourinho, squadra nettamente più indietro degli azzurri in graduatoria, potrebbe infatti costare caro in termini di qualificazione ai play off, target ad oggi lontano almeno altre 4 lunghezze da un punto di vista matematico. Di seguito dove vedere Benfica-Napoli, le probabili formazioni, le statistiche sul match e le ultime notizie.

Le probabili formazioni

Sarà obbligato a fare di nuovo necessità virtù Antonio Conte. L’infermeria non accenna infatti a svuotarsi e questo obbligherà l’allenatore salentino a riproporre la stessa formazione capace di battere nel fine settimana la Juventus. Unico dubbio l’impiego di Vergara, apparso in condizione nelle ultime due uscite e in ballottaggio con Elmas per una maglia dal 1’.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.

Napoli (3-4-3) Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno Rrahmani; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang, Højlund. Allenatore: Conte.

Le statistiche e i precedenti

Si contano in totale ben 4 precedenti ufficiali in gare europee tra Benfica e Napoli, la maggior parte favorevoli agli azzurri, vittoriosi in 3 occasioni con un solo k.o all’attivo, un 2-0 datato settembre 2008 che costò l’eliminazione nei turni preliminari dell’allora Coppa UEFA. Ben altre vibes invece in tempi più recenti. A parlare chiaro il doppio trionfo sotto la gestione Sarri nel corso della Champions League 2016-17 (4-2 all’andata e 2-1 al ritorno). Risultati questi fondamentali di conquistare primato nel proprio raggruppamento, oltre alla qualificazione agli ottavi di finale della kermesse.

Sarà nello specifico l’esperto arbitro sloveno Slavko Vinčić a dirigere l’incontro come annunciato dalla UEFA sul proprio sito ufficiale. Ad accompagnarlo nella direzione i due guardalinee connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, con David Smajc quarto ufficiale. Al VAR ci sarà infine il tedesco Christian Dingert, supportato dall’AVAR inglese Stuart Attwell.

Fonte: Il Mattino