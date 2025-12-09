Casa Napoli: le ultime sugli infortuni partenopei!

Stagione non fortunata per gli azzurri di Antonio Conte che quest’anno hanno dovuto far fronte con una lunga lista di infortuni. Centrocampo dimezzato. Lukaku mai avuto a disposizione. Periodo sicuramente positivo dopo la trasferta di Bologna, gli azzurri si preparano a riaccogliere al più presto uomini chiave. 2025 terminato per Anguissa, Gilmour e De Bruyne.

Stando alle ultime notizie Lukaku e Lobotka dovrebbero partire con la squadra per la Supercoppa di Riad, possibile quindi vederli quantomeno in panchina. Il terzino sinistro Gutierrez, dopo la distorsione alla caviglia, potrebbe strappare una convocazione anche per Udine. Non è certa invece la presenza di Alex Meret in Arabia, per il portiere campione d’Italia è più plausibile una convocazione contro la Cremonese il 28 dicembre.