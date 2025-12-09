Benfica, Barreiro in conferenza stampa: “Sappiamo come sfidare il Napoli, i tifosi ci aiuteranno!”

Alla vigilia della sfida di Champions League fra Benfica e Napoli, Leandro Barreiro, centrocampista del club portoghese, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni, riprese dal portale TMW.

“Dobbiamo sentire che lo stadio è con noi. Faremo del nostro meglio per ottenere questa vittoria. Domani sarà un’altra finale. Sappiamo come affrontare la partita, noi siamo uniti e scenderemo in campo per vincere un’altra finale“.

Factory della Comunicazione

La squadra sta migliorando, riconosce che c’è del merito suo in questi miglioramenti?

“Penso che giocando di più ci conosciamo meglio, gli uni con gli altri. E questo aiuta la squadra. Quando sono in campo faccio il mio meglio per aiutare la squadra. Parliamo tra noi, in allenamento, durante la gara. Questo ci aiuta“.

Barreiro è un vero giocatore da Benfica?

“Mi fa piacere sentir dire queste cose. Io devo continuare a lavorare. Non è che le prestazioni migliorano e posso sedermi sul divano, devo dare il massimo“.