Atalanta-Chelsea oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League oggi, 9 dicembre 2025, per il match – in diretta tv e streaming alle 21 – contro il Chelsea. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato sul campo del Verona, ricevono i blues nella sfida della sesta giornata. Nella classifica di Champions, le due squadre sono appaiate a 10 punti. 

ATALANTA – (3-4-2-1) – Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All: Palladino. 

CHELSEA – (4-2-3-1) – Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Garnacho; Pedro Neto. All: Maresca. 

 

Atalanta-Chelsea è visibile in tv in esclusiva su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). In streaming, il match è visibile su Sky Go e NOW. 

Per guardare Atalanta-Chelsea live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 202 (Sky Sport Calcio) e 253 (Sky Sport). 

 

