A Palazzo Petrucci la cena di Natale degli azzurri

Come consuetudine gli azzurri si riuniscono per la Cena di Natale. Presso la splendida location di Palazzo Petrucci gli azzurri si riuniscono prima della gara di Champions League a Lisbona contro il Benfica di Mourinho.

Factory della Comunicazione

Di seguito le parole da Il Mattino:

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha ospitato nella spettacolare cornice di Palazzo Petrucci, a Posillipo, sponsor e partner del club azzurro per celebrare il Natale ormai alle porte a poche ore da una sfida importantissima come quella di Lisbona in Champions League contro il Benfica.

Il party si è sviluppato su due diversi livelli: prima il buffet per tutti gli invitati alla serata, poi cena riservata al piano spiaggia per il presidente e un gruppo più ristretto.

Ospiti della notte sono stati Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo: «Siamo qui in rappresentanza di tutta la squadra per augurarvi buon Natale. Grazie per fare con noi questo viaggio che speriamo sarà bellissimo» le parole dell’allenatore azzurro. Oggi si tornerà immediatamente in campo e poi in aeroporto per volare verso il Benfica.

Hanno ricevuto gli auguri anche del presidente della Unione industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci, del vicepresidente Carlo Palmieri e degli imprenditori Amedeo Acquaviva e Giancarlo Carriero, sempre presenti al fianco del patron azzurro.