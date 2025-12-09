Il logo del Napoli è uno dei simboli più riconoscibili del calcio italiano, semplice e iconico: un cerchio azzurro con una grande “N” bianca al centro. Ma questa essenzialità è il risultato di quasi un secolo di evoluzioni. Il primo stemma del 1926 era uno scudo diviso tra azzurro e bianco con la “N”, a rappresentare i colori della città e del mare. Negli anni ’30 comparve anche un cavallo rampante, simbolo di energia e velocità, ispirato allo stemma cittadino, che per un periodo affiancò l’identità partenopea.

Factory della Comunicazione

La vera svolta arrivò negli anni ’50, quando nacque il cerchio azzurro che ancora oggi identifica il club. Da quel momento la “N” divenne protagonista assoluta, crescendo e cambiando stile negli anni ’70 e ’80, fino a diventare uno dei simboli più amati durante l’era di Maradona. Dopo la rinascita societaria degli anni 2000, il logo venne modernizzato con un azzurro più brillante e linee più pulite, mantenendo però la sua natura semplice ed elegante.

Oggi lo stemma del Napoli è la sintesi perfetta tra tradizione e modernità: un cerchio, una lettera, un’identità.

Un simbolo che rappresenta una città, una passione e una storia che continua.

A Cura di Pigi Petrone