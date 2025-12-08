Uccella: ”La sconfitta di Udine amara”

NewsCalcioNapoli

By Lorenzo Capobianco
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Canale 21 Davide Uccella con il consueto punto basket:

“La sconfitta a Udine non era in preventivo ed è arrivata in modo amaro. Napoli ha giocato la peggior partita della stagione, cominciando male con cinque falli commessi nel primo quarto. L’arbitraggio non è stato dei migliori, ci sono state proteste ma non è questo il motivo della sconfitta. La squadra non ha mai cambiato l’inerzia della partita ed ha avuto un approccio superficiale. Udine ha vinto i rimbalzi, con Napoli che ha recuperato appena tre palloni e ha commesso 26 falli contro i 19 dei friulani. Un brutto passo indietro, quindi. La squadra di Magro ora deve cominciare a vincere. Se c’è la superiorità bisogna dimostrarla, ma anche risolvere i grandi problemi al rimbalzo”.

