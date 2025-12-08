NewsCalcioNapoli

Trombetti: ”Spalletti ha sbagliato ma Napoli eccezionale”

Le parole del giornalista

By Lorenzo Capobianco
A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un calcio alla radio", è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale:

“Spalletti ha sbagliato le scelte di formazione e ha favorito il Napoli, che ha comunque giocato una partita di grande qualità. Neres è stato straordinario, saltando anche i raddoppi con una velocità eccezionale. Nessuno dei difensori della Juventus è riuscito ad arginarlo. Hojlund era stato indicato come un centravanti che deve ancora crescere, ma contro la Juve ho visto un centravanti di razza. Credo che abbia tutti i requisiti per diventare tra i più forti in circolazione. Elmas non ha fatto sentire la nostalgia di Lobotka, anzi è stato ancora più efficace con i suoi inserimenti in avanti. Ma bisogna fare attenzione all’Inter, che resta fortissima e la vera candidata alla Juventus. Ma quello che conta che il Napoli sta viaggiando a velocità supersonica in attesa di recuperare sette giocatori fondamentali, su tutti Lobotka, Anguissa e Lukaku”.

 

