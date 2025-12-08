Tiberio Ancora, ex personal trainer dello staff di Antonio Conte, è intervenuto durante il podcast “Palla Scoperta” parlando della sua avventura al Napoli al servizio di Conte durante l’anno della vittoria del quarto scudetto azzurro.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Tiberio Ancora:

“Conte e Lukaku sono come padre e figlio, si vogliono un bene pazzesco. A volte si crea una tensione da padre a figlio perché il padre pretende sempre il massimo dal figlio. Loro si vogliono un bene incredibile. Lukaku è una persona… imbarazzante per quanto è bravo. E’ umile, predisposto, si fa volere bene ed è sempre positivo e attento. Ha passato anni molto difficili nella sua infanzia. Non è quel classico giocatore che ha tutto e si sente appagato.

Lui va a pesare tutto quello che ha, è un calciatore di assoluto livello che dà valore a quello che guadagna perché non ha dimenticato le sue origini. Il mio zampino? Io ho sempre fatto un passo indietro mettendomi a disposizione. Se il mister mi ha chiesto 10 io ho sempre dato 10, Lukaku o altri mi vedevano come un punto di riferimento per aiutarli. Sono sempre stato a disposizione“. Infine chiosa: “Se ti faccio vedere i messaggi che mi ha scritto Lukaku quando sono andato via ti metti a piangere”.