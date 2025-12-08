Tiberio Ancora: “Conte e Lukaku sono come padre e figlio, si vogliono un bene pazzesco”
Tiberio Ancora: "Conte e Lukaku sono come padre e figlio, si vogliono un bene pazzesco"
Tiberio Ancora, ex personal trainer dello staff di Antonio Conte, è intervenuto durante il podcast “Palla Scoperta” parlando della sua avventura al Napoli al servizio di Conte durante l’anno della vittoria del quarto scudetto azzurro.
Ecco le parole di Tiberio Ancora:
“Conte e Lukaku sono come padre e figlio, si vogliono un bene pazzesco. A volte si crea una tensione da padre a figlio perché il padre pretende sempre il massimo dal figlio. Loro si vogliono un bene incredibile. Lukaku è una persona… imbarazzante per quanto è bravo. E’ umile, predisposto, si fa volere bene ed è sempre positivo e attento. Ha passato anni molto difficili nella sua infanzia. Non è quel classico giocatore che ha tutto e si sente appagato.
Lui va a pesare tutto quello che ha, è un calciatore di assoluto livello che dà valore a quello che guadagna perché non ha dimenticato le sue origini. Il mio zampino? Io ho sempre fatto un passo indietro mettendomi a disposizione. Se il mister mi ha chiesto 10 io ho sempre dato 10, Lukaku o altri mi vedevano come un punto di riferimento per aiutarli. Sono sempre stato a disposizione“. Infine chiosa: “Se ti faccio vedere i messaggi che mi ha scritto Lukaku quando sono andato via ti metti a piangere”.