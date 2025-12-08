NewsCalcioRadio e Tv

Tacconi boccia Juve: “Squadra confusa, senza carattere. Scelti male anche i giocatori”

By Emanuela Menna
0

Stefano Tacconi, ex portiere bianconero, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport su Rai Radio 1, ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo. L’infortunio di Bremer è costato caro. Su 15 partite che ho visto, ad eccezione di Juve-Inter 4-3 sono state tutte fallimentari”. 

Poco entusiasmo anche per il lavoro che sta facendo Luciano Spalletti: “Era partito bene, si era intravista qualche miglioramento nell’organizzazione. Siamo ricaduti negli stessi errori di sempre. Vuol dire che i giocatori sono stati scelti male. La Juve ieri è stata surclassata dal Napoli sotto tutti i punti di vista, ha fatto una bruttissima partita. Senza mordente, carattere, personalità”

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Conte, l’autoesonero è stata la mossa rischiosa e vincente!

News

Il CdS vota la prestazione degli azzurri

allenatori

Approfondimento – Napoli-Juve…Non c’è 6 senza 7

News

Champions – Benfica-Napoli, le parole di Mou

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.