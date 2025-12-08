Serie B, 15esima giornata: cade la Juve Stabia, l’Avellino si salva nel finale!

Dopo le vittorie di Palermo e Sampdoria negli anticipi di ieri su Empoli e Carrarese, la Serie B è tornata in campo quest’oggi con le gare valide per la quindicesima giornata. Ad aprire la giornata il successo del Catanzaro sul campo del Modena per 1-2, maturato nella ripresa dopo l’iniziale vantaggio degli emiliani. Nel pomeriggio, spicca la netta vittoria del Frosinone sulla Juve Stabia: un 3-0 che non ammette repliche maturato grazie alla doppietta di Kvernadze e dal sigillo di Calvani, con i ciociari al primo posto con 31 punti e a pari merito col Monza, fermato sull’1-1 dal Sudtirol. Con lo stesso risultato terminano anche Avellino-Venezia (con i lagunari che si sono visti annullare il gol del sorpasso in pieno recupero) e Padova-Cesena (padroni di casa che trovano la rete negli istanti finali). Colpo esterno della Reggiana, a cui basta il gol di Reinhart per avere la meglio sul Mantova.
Sono ora in campo Bari e Pescara, mentre il programma si chiuderà alle 19.30 quando andrà in scena il derby ligure fra Entella e Spezia.
RISULTATI
Empoli-Palermo 1-3
Sampdoria-Carrarese 3-2
Modena-Catanzaro 1-2
Avellino-Venezia 1-1
Frosinone-Juve Stabia 3-0
Mantova-Reggiana 0-1
Monza-Sudtirol 1-1
Padova-Cesena 1-1
Bari-Pescara 0-1 (in corso)
Entella-Spezia: ore 19.30
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31
Cesena 27
Venezia 26
Palermo 26
Modena 26
Catanzaro 22
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15*
Sudtirol 14
Mantova 14
Bari 14*
Sampdoria 13
Spezia 11*
Pescara 9*
* una gara in meno