Serie B, 15esima giornata: cade la Juve Stabia, l’Avellino si salva nel finale!

Dopo le vittorie di Palermo e Sampdoria negli anticipi di ieri su Empoli e Carrarese, la Serie B è tornata in campo quest’oggi con le gare valide per la quindicesima giornata. Ad aprire la giornata il successo del Catanzaro sul campo del Modena per 1-2, maturato nella ripresa dopo l’iniziale vantaggio degli emiliani. Nel pomeriggio, spicca la netta vittoria del Frosinone sulla Juve Stabia: un 3-0 che non ammette repliche maturato grazie alla doppietta di Kvernadze e dal sigillo di Calvani, con i ciociari al primo posto con 31 punti e a pari merito col Monza, fermato sull’1-1 dal Sudtirol. Con lo stesso risultato terminano anche Avellino-Venezia (con i lagunari che si sono visti annullare il gol del sorpasso in pieno recupero) e Padova-Cesena (padroni di casa che trovano la rete negli istanti finali). Colpo esterno della Reggiana, a cui basta il gol di Reinhart per avere la meglio sul Mantova.

Sono ora in campo Bari e Pescara, mentre il programma si chiuderà alle 19.30 quando andrà in scena il derby ligure fra Entella e Spezia.

RISULTATI

Empoli-Palermo 1-3

Sampdoria-Carrarese 3-2

Modena-Catanzaro 1-2

Avellino-Venezia 1-1

Frosinone-Juve Stabia 3-0

Mantova-Reggiana 0-1

Monza-Sudtirol 1-1

Padova-Cesena 1-1

Bari-Pescara 0-1 (in corso)

Entella-Spezia: ore 19.30

CLASSIFICA

Frosinone 31

Monza 31

Cesena 27

Venezia 26

Palermo 26

Modena 26

Catanzaro 22

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Juve Stabia 19

Padova 18

Carrarese 16

Virtus Entella 15*

Sudtirol 14

Mantova 14

Bari 14*

Sampdoria 13

Spezia 11*

Pescara 9*

* una gara in meno