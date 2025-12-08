Serie A, Udinese-Genoa 1-2: ai friulani non basta Piotrowski
Il posticipo Udinese-Genoa termina sul risultato di 1-2.
Il Genoa vince in trasferta contro l’Udinese con una partita ben giocata e disciplinata. Nella prima frazione di gioco i rosso-blu sono passati in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Malinovskyi al 34′.
Nella ripresa è ancora il Genoa ad andare vicino alla rete con Vitinha ma poi è l’Udinese a trovare il pari con Pitrowski che approfitta di un assist di Rui Modesto trafiggendo Leali con un tiro di prima.
All’83’ però è ancora il Genoa a passare con Messias che serve per Ekuban che da posizione defilata liscia il pallone che arriva a disposizione di Norton-Cuffy che la mette agevolmente in rete.
Tabellino Udinese – Genoa 1-2
Udinese (3-5-2): Okoye ; Bertola , Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski (85′ Lovric), Karlstrom , Ekkelenkamp (85′ Bravo), Zemura (14′ Modesto); Zaniolo (72′ Ehizibue), Davis (72′ Buksa). Allenatore: Runjaic
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa , Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Malinovskyi (76′ Messias), Thorsby, Martin; Vitinha (64′ Ekuban), Colombo (76′ Ekhator ). Allenatore: De Rossi
Arbitro: Maresca
Ammoniti : Karlstrom
Marcatori: Malinovskyi (GEN) 34′; Piotrowski (UDI) 65′; Notron-Cuffy (GEN) 83′.