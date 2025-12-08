Serie A, Pisa-Parma 0-1: decide un rigore di Benedyczak!

Tre punti pesantissimi per il Parma, ancora in trasferta come a Verona. Stavolta gli uomini di Cuesta hanno la meglio su un volitivo ma impreciso Pisa, battuto all’Arena Garibaldi grazie al sigillo su rigore di Benedyczak al tramonto del primo tempo. La gara sin dalle prime battute ha prodotto grande equilibrio su entrambi i fronti, pur senza opportunità degne. La svolta è arrivata, come detto, alla fine della prima frazione quando un tiro da fuori area di Britschgi con il sinistro, deviato con il gomito da Caracciolo, ha generato attraverso il Var l’assegnazione del rigore decisivo trasformato dall’attaccante polacco che non ha lasciato scampo a Scuffet.

Nella ripresa il Pisa ha provato a rendersi maggiormente pericoloso dalle parti di Corvi, bravo a salvare il risultato in almeno un paio di circostanze. L’assedio toscano è proseguito fino alla fine ma il Parma ha saputo stringere i denti e tenere botta, portando a casa tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza. Nel finale il Pisa è rimasto anche in dieci per l’espulsione di Nzola a causa di un fallo di frustrazione certamente evitabile per i suoi, ora terzultimi a 10 punti contro i 14 dei gialloblu che possono respirare.