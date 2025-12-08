Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa, gara in programma alle 18.00 e valida per la 14esima giornata di Serie A.
Nel dettaglio, riprese dal portale TMW, le scelte di Kosta Runjaic e Daniele De Rossi:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Kristensen, Miller, Modesto. All. Kosta Runjaic.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Messias, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. Daniele De Rossi