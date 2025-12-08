tifoso udinese napoli
NewsCalcioSerie A

Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa

By Riccardo Cerino
0

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa, gara in programma alle 18.00 e valida per la 14esima giornata di Serie A.

Nel dettaglio, riprese dal portale TMW, le scelte di Kosta Runjaic e Daniele De Rossi:

Factory della Comunicazione

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Kristensen, Miller, Modesto. All. Kosta Runjaic.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Messias, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. Daniele De Rossi 

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli-Juventus, i voti: i top e i flop azzurri de “Il Mattino”

News

Storia SSC Napoli: Fondatori, Maradona & Vittorie Scudetto

News

Serie A, Pisa-Parma 0-1: decide un rigore di Benedyczak!

News

Napoli, verso il Benfica Conte ha due dubbi: uno riguarda un big del centrocampo!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.