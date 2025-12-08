Repice: “Futuro Conte? Se deciderà di andare via sarà per un solo motivo”

Il noto giornalista e telecronista Rai, Francesco Repice, è intervenuto nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio” in onda su Radio Napoli Centrale, analizzando il momento attraversato dal Napoli.

Ecco le parole di Repice:

“Napoli solido perché è ripartito dalla difesa. Conte è un tecnico top level, che dove si siede vince. Il post Bologna non è stato dettato dalla depressione, ma da un qualcosa che lui voleva fare in quel modo. Lui sa sempre cosa fare e come dire le cose, e infatti poi arrivano i risultati. Sicuramente Neres è il simbolo di questo nuovo Napoli solido ed efficace. Contro la Juventus è stato imprendibile.

Lotta scudetto? Secondo me è tra Milan e Napoli, anche se l’inter resta la squadra più forte. Conte incide nello spogliatoio ed è in grado di trasmettere le sue idee alla squadra. Qualcosa che solo i grandi allenatori riescono a fare. Futuro Conte? Se deciderà di andare via sarà per un solo motivo: lo farà soltanto per migliorare, e bisognerà accettarlo”.