Adnkronos News

Per la Prima della Scala 1 milione 11mila telespettatori su Rai1

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovič, l’opera andata in scena alla Prima della Scala del 7 dicembre, trasmessa in diretta dai Rai 1 dalle ore 17.58 alle 21.57, ha ottenuto il 6.4 % di share con 1 milione 11 mila telespettatori. Diretta dal maestro Riccardo Chailly, il dramma del compositore russo ha ricevuto oltre 11 minuti di applausi del Teatro milanese.  

Factory della Comunicazione

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ragazza dispersa nel lago di Como, recuperato il corpo

Adnkronos News

Migranti, accordo Ue su Paesi di origine e terzi sicuri: cambiano norme su asilo

Adnkronos News

Gaza, Il Tempo: “Nel 2022 Albanese a conferenza con il gotha di Hamas”

Adnkronos News

Moda, Turnbull & Asser nomina Roberto Menichetti direttore creativo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.