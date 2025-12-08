Napoli, verso il Benfica Conte ha due dubbi: uno riguarda un big del centrocampo!

Messo in archivio il successo per 2-1 sulla Juventus (il terzo consecutivo in campionato), per il Napoli è tempo di pensare subito alla prossima partita, quella contro il Benfica in Champions League in programma mercoledì alle 21.00 al Da Luz di Lisbona. Stando a La Gazzetta dello Sport, la preparazione della sfida ai lusitani è cominciata per Antonio Conte con un dubbio legato alla formazione titolare.

A preoccupare maggiormente il tecnico salentino sono le condizioni di Scott McTominay: lo scozzese, nel match di ieri sera, ha infatti avvertito fastidio agli adduttori che non gli ha però impedito di completare la partita, rassicurando a più riprese lo staff.

Capitolo Romelu Lukaku: il belga è tornato in gruppo e spera in un rientro per la Supercoppa in Arabia, mentre appare improbabile sia impiegato a Udine per evitare rischi di ogni tipo. Ma prima toccherà concentrarsi sul Benfica di José Mourinho, snodo cruciale per il cammino europeo del Napoli.