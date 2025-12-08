Napoli, ora testa al Benfica, bisogna blindare i playoff

Il Napoli, accantonato il discorso Juve, deve pensare al Benfica, che affronterà mercoledì dieci dicembre per cercare di blindare i playoff di Champions League. Il Corriere dello Sport scrive: “Conte e il Napoli sono tornati, la migliore risposta possibile in vista della trasferta a Lisbona: mercoledì grande sfida contro il Benfica di Mourinho, un altro passo cruciale per blindare i playoff. Ma ieri era solo il momento della gioia per la vittoria con la Juve, nel giorno del primo ritorno di Spalletti dopo lo scudetto del 2023 da avversario. «C’è da dire grazie, grazie, grazie ai calciatori. In un momento di grandissima difficoltà a livello numerico stiamo facendo cose incredibili. Chi gioca risponde sempre presente con personalità e responsabilità. Sono cresciuti molto, questi ragazzi. Mi riempie d’orgoglio perché comunque sentono quello che stiamo facendo e capiscono il momento particolare che stiamo attraversando. E danno risposte incredibili». Conte è orgoglioso. Giustamente”.

Factory della Comunicazione