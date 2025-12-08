NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, notte da grande squadra: Juve battuta 2-1 al Maradona. Le statistiche

By Giuseppe Sacco
Højlund firma la doppietta decisiva, gli azzurri volano nello scontro diretto

NAPOLI – Il Maradona vive un’altra notte magica. Il Napoli supera la Juventus per 2-1 nella sfida di oggi, 7 dicembre 2025, e conquista tre punti pesantissimi nella corsa ai vertici della classifica. Una partita vera, intensa, combattuta fino all’ultimo secondo, decisa dal talento e dalla concretezza degli uomini chiave.

Partenza aggressiva degli azzurri, che dopo pochi minuti sbloccano il match grazie a Rasmus Højlund: inserimento perfetto e colpo vincente che non lascia scampo alla difesa bianconera. Il Napoli gioca con personalità, pressa alto e costringe la Juve a difendersi con ordine, ma con qualche difficoltà.

Nella ripresa la Juventus cambia passo, alza il baricentro e trova il pareggio con Kenan Yildiz, abile a sfruttare un varco nella retroguardia azzurra e a trafiggere il portiere con un diagonale preciso. La partita si riapre e diventa una vera battaglia a centrocampo.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, il Napoli trova la zampata decisiva ancora con Højlund, che al 78’ completa la sua serata perfetta siglando la doppietta personale e facendo esplodere lo stadio. La Juventus prova l’assalto finale, ma la difesa azzurra regge con carattere fino al triplice fischio.

Statistiche ufficiali del match:
 Risultato: Napoli 2 – Juventus 1

Tiri totali: Napoli 9 – Juventus 5

Tiri in porta: Napoli 4 – Juventus 2

Possesso palla: Napoli 49,6% – Juventus 50,4%

Spettatori: Stadio Diego Armando Maradona esaurito

Migliore in campo: Rasmus Højlund
Due gol decisivi, grande presenza in area e una prestazione da assoluto protagonista.

Articolo a cura di Giovanni Mirengo

