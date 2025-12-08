Napoli, il successo contro la Juventus ti fa chiudere l’anno solare imbattuto fra le mura amiche!

Settima vittoria consecutiva per il Napoli a Fuorigrotta contro la Juventus in serie A. Per gli azzurri è il successo numero 39 in massima serie nelle 159 gare totali disputate con 179 reti realizzate e 229 subite. Le «zebre» bianconere non vincono al «Maradona» dal 2019. Nelle ultime dieci gare in serie A tra le due formazioni il Napoli ne ha vinte 7, la Juventus 2 e altrettanti sono anche i pareggi. Il pareggio, invece, a Fuorigrotta manca dal 2 aprile 2017. Di Lorenzo e compagni inanellano il 22° risultato utile consecutivo in casa e sono imbattuti a Fuorigrotta nel 2025.

Factory della Comunicazione

Conte, 3 vittorie da tecnico contro la Juve

Antonio Conte ha affrontato undici volte la Juventus da avversario come allenatore.

Il bilancio vede 3 successi per il trainer salentino, 2 pareggi e 6 sconfitte, con le sue squadre che hanno realizzato 13 reti e ne hanno subite 21.

Spalletti, secondo ko consecutivo da avversario a Fuorigrotta

Luciano Spalletti ha, invece, affrontato il Napoli da avversario come allenatore ben 15 volte e il bilancio vede 8 vittorie per il trainer toscano, 5 pareggi e 5 sconfitte con 29 reti realizzate dalle sue squadre e 18 subite. A Fuorigrotta l’ex tecnico azzurro ha perso 3 gare e precisamente la prima e le ultime due. La prima fu il 14 settembre 1997 con l’Empoli per 2-1 contro i partenopei guidati in panchina da Bortolo Mutti. Gli azzurri sbloccarono il risultato con Claudio Bellucci e raddoppiarono con Igor Protti, mentre, per i toscani segnò Carmine Esposito. La penultima volta, invece, fu il 19 maggio 2019 quando con l’Inter perse per 4-1 contro i partenopei di Carlo Ancelotti. Una doppietta di Fabian Ruiz e le reti di Zielinski e Mertens per gli azzurri e la rete di Icardi su rigore.

Fonte: Il Mattino