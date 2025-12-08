Mazzocchi in uscita? Spunta il nome per sostituirlo

Non solo di un nuovo centrocampista, il Napoli per il mercato di gennaio pensa anche all’acquisto di un altro laterale. Ne parlano i canali della Rai, secondo i quali non appena gli azzurri avranno trovato una nuova destinazione a Pasquale Mazzocchi (piace al Parma, che lo vorrebbe in prestito) si fionderanno su un elemento in grado di far rifiatare capitan Di Lorenzo sulla corsia di destra, dandogli un’alternativa di livello.

Tra i calciatori nel mirino, ad oggi quello più gradito è senza dubbio Brooke Norton-Cuffy del Genoa, attenzionato anche dalla Juventus in quest’avvio di stagione. L’inglese ex Arsenal è partito dal 1′ nella sfida delle 18 tra Udinese e Grifone, valida per il 14° turno di Serie A, dimostrandosi ancora una volta uno dei punti fermi dei rossoblù e segnando pure il gol decisivo (2-1 per il Genoa il risultato finale).