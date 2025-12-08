Maradona freddo con Spalletti, ma nel post-gara arriva il gesto distensivo con Conte

Il ritorno di Spalletti al Maradona avviene in un clima piuttosto freddo, con qualche fischio all’annuncio del suo nome ma senza tensioni particolari. Il Napoli batte la Juventus e tutto scorre sul campo. Il momento più significativo arriva però dopo la partita: nei corridoi dello stadio Spalletti e Conte si scambiano un breve dialogo cordiale, come racconta La Gazzetta dello Sport, con il CT che fa i complimenti al Napoli per l’intensità mostrata e il tecnico azzurro che risponde con un sorriso. Un incontro che unisce passato e presente del club.

Factory della Comunicazione