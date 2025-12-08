Manna non ha dubbi: “Sul mercato saremo pronti a cogliere eventuali opportunità”

Ieri sera al Maradona si sono affrontate Napoli e Juve, gara valevole per la 14esima giornata di campionato di Serie A. Prima della gara, ha parlato il ds del Napoli, Giovanni Manna, doppio ex. Il Corriere dello Sport scrive: “Non solo Conte e Spalletti. Giovanni Manna, il ds del Napoli, è un altro illustre ex della serata: è stato anima della Next Gen bianconera e anche ds nel primo anno dell’era Giuntoli. «Partita importante, anche alla luce degli altri risultati. Spalletti ha detto che la maglia della Juve è cucita per vincere, quella del Napoli è cucita per sognare», dice. Poi, sul futuro: «Siamo in grande emergenza e speriamo di recuperare quanto prima gli infortunati. Non è mai stato un alibi e non ci nascondiamo, e anzi questi episodi sfortunati ci hanno caricato per dare qualcosa in più. Sul mercato saremo pronti a cogliere eventuali opportunità». Fermo restando i limiti imposti dai parametri di operatività. «Alcune uscite possono creare lo spazio ad altre entrate, faremo di necessità, virtù»”.

