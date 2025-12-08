NewsCalcioNapoli

Live Torino-Milan: Milan di rimonta, sprofonda il Torino

By Lorenzo Capobianco
0

Monday night di pura emozione: il Milan si riprende la vetta della classifica, in condominio col Napoli.

Factory della Comunicazione

Il Torino parte a razzo e dopo 17 minuti si trova davanti 2-0. Vlasic segna su rigore e serve poi l’assist per il raddoppio di Zapata. La partita sembra procedere in discesa ma è proprio in quel momento che parte l’assedio del Milan che al minuto 24 dimezza lo svantaggio con il gol di Rabiot. Termina cosi il primo tempo.

Il secondo tempo è a senso unico. Il Torino crolla sotto i colpi del Milan: subisce prima il pareggio di Pulisic al 67. L’americano raddoppia al 77 col gol del definitivo 3-2.

Il Milan aggancia il Napoli in testa alla classifica con 31 punti.

Potrebbe piacerti anche
News

Mazzocchi in uscita? Spunta il nome per sostituirlo

News

Uccella: ”La sconfitta di Udine amara”

News

Trombetti: ”Spalletti ha sbagliato ma Napoli eccezionale”

News

Chiara Zucchelli: “Mentre Conte nelle difficoltà si esalta, Spalletti va un po’…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.