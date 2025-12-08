Live Torino-Milan: Milan di rimonta, sprofonda il Torino

Monday night di pura emozione: il Milan si riprende la vetta della classifica, in condominio col Napoli.

Factory della Comunicazione

Il Torino parte a razzo e dopo 17 minuti si trova davanti 2-0. Vlasic segna su rigore e serve poi l’assist per il raddoppio di Zapata. La partita sembra procedere in discesa ma è proprio in quel momento che parte l’assedio del Milan che al minuto 24 dimezza lo svantaggio con il gol di Rabiot. Termina cosi il primo tempo.

Il secondo tempo è a senso unico. Il Torino crolla sotto i colpi del Milan: subisce prima il pareggio di Pulisic al 67. L’americano raddoppia al 77 col gol del definitivo 3-2.

Il Milan aggancia il Napoli in testa alla classifica con 31 punti.