L’inespugnabile fortino Diego Armando Maradona!

Inespugnabile, aggettivo: che non è possibile conquistare in quanto ben protetto da difese naturali o militari. Lo stadio Diego Armando Maradona quest’anno è stato inespugnabile.

Factory della Comunicazione

Il 2025 del Napoli, tra le mura amiche, termina senza nessuna sconfitta, non accadeva dal 1987 quando a solcare il campo c’era proprio Diego.

La partita vinta 2-1 contro la Juventus è stata l’ultima partita casalinga dell’anno. Antonio Conte, dopo l’ultima sconfitta che risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio di Baroni (0-1 Isaksen) ha trasformato il Maradona in una cassaforte. 13 le vittore, 4 i pareggi ZERO le sconfitte. Una statistica degna dei Campioni d’Italia. Al Maradona non si passa. Un bigliettino da visita mica male in vista delle ultime partite in trasferte contro Benfica, Udinese e Cremonese e soprattutto in vista della Supercoppa di Riad.