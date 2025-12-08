Largo Maradona, scongiurata la chiusura! Murales di Diego preso d’assalto

C’è una buona notizia per appassionati e turisti in giro per Napoli: contrariamente alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, per Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli non è prevista alcuna chiusura al pubblico. Lo rende noto il portale TuttoNapoli attraverso l’avvocato Angelo Pisani.

Proprio oggi, lunedì 8 dicembre, l’area è stata presa d’assalto da numerosi fra sostenitori e cittadini comuni, confermandosi uno dei luoghi simbolo della città e tappa irrinunciabile per quanti vi soggiornano in questo periodo dell’anno. Un ritorno sui propri passi, da parte dell’amministrazione comunale, di fondamentale importanza anche per il richiamo internazionale che il campione argentino reca da sempre con sé attorno al capoluogo campano e dintorni.