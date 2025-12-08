NewsCalcioRassegna Stampa

La sassaiola al pullman della Juve? Pura invenzione di Dazn

By Giuseppe Sacco
Da come riporta il collega Carlo Alvino su Fb:

“Brutta pagina di giornalismo stasera per DAZN che si è inventata di sana pianta una sassaiola al pullman della Juventus. Episodio mai accaduto così come confermato da chi gestisce l’ordine pubblico a Napoli. Nessun vetro rotto, nessun lancio di pietre all’indirizzo del bus bianconero. Purtroppo la fake news è diventata subito virale scatenando i soliti leoni da tastiera ed i loro commenti razzisti nei confronti dei napoletani. Scambiare l’accensione di fumogeni con il lancio di sassi significa mistificare la verità. Ci vuole cautela e buon senso prima di dare notizie fasulle!”

 

Il video del napolionline.com

