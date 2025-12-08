NewsCalcioRassegna Stampa

Il messaggio, post vittoria, di De Laurentiis, è diventato una tradizione

By Emilia Verde
Il Napoli ha battuto anche la Juventus, dopo la Roma e il Cagliari in Coppa Italia, e come di consueto nel post gara è arrivato puntuale il messaggio del presidente De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive: “Ormai è una tradizione. Il messaggio di De Laurentiis dopo la partita: «Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!!». Poche parole, ma ormai una specie di costante: la gioia. Tre vittorie consecutive in campionato e in mezzo il passaggio ai quarti di Coppa Italia dopo la maratona ai rigori con il Cagliari. Conte e il Napoli sono tornati”.

