Il Mattino – Top e flop, promosso La Penna

La sfida tra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Luciano Spalletti si è conclusa con il risultato di 2-1, decisiva la doppietta di Hojlund. Ecco le pagelle del match, con i voti e i top e i flop della partita.

HOJLUND 8 , Fresco, potente, travolgente e generoso. Kelly se lo sogna per un bel po’ di notti. Il gol è da attaccante verace. E la sua voracità è nelle rincorse per prendere posizione anche in difesa. La palla che gli ruba Locatelli dà il via libera al gol del’1-1. Ma poi ha l’istinto del killer quando McKennie gli serve un assist involontario. Superbo

NERES 8 Un vero brasiliano. Si prende il cuore della gente. Deliziosa la facilità con cui interviene su ogni pallone, e sempre ne esce qualcosa che vale quasi tutto il biglietto. Cabal va a picco come il Titanic: rompe bene il gioco, pennella giocate di qua e là, porta a spasso anche Koopmeiners. Imprendibile.

LANG 5,5 Un bravo figlio, impegno e dedizione totale ma non riesce a cogliere l’attimo ballando in un triangolo di fuoco con Kalulu e Locatelli. Non fa gravi errori, ma non ha mai il guizzo che fa la differenza. Sostiene anche la muraglia nella fase finale.

CONTE 7.5 Ogni cosa che fa sembra una cosa semplice, banale. Tira fuori dal cappello l’ennesimo centrocampo della stagione e ottiene una super prova contro la Juventus. Caratterialmente impeccabile. Il 3-4-3 è l’unica arma, ma dentro questo sistema di gioco, Conte riesce a realizzare un bel po’ di cose. Cancella con il tridente di centrali Yildiz e gli attaccanti di Spalletti, che a parte una breve parentesi nel secondo tempo, per il resto stanno a guardare. Quando la palla ce l’hanno i bianconeri è evidente che la linea sia a cinque, con Lang che spesso si abbassa a dare una mano anche ai difensori. Non ha uomini che possano cambiare modulo, ma è riuscito ancora una volta a ottenere il massimo da tutti. Nel finale non disdegna un bel catenaccione: ma nel primo tempo è una lezione di calcio e di idee.

La Penna 6.5 Ha ragione Lang a lamentarsi perché Cabal lo ferma in maniera irregolare proprio al limite dell’area di rigore. Fischia un fallo su Neres e blocca una ripartenza degli azzurri: è un errore. Corretta l’ammonizione per Buongiorno per il fallo su Koopmeiners. Ma poi l’ex atalantino, viene graziato sempre per un intervento duro sullo scatenato Neres. Nella ripresa, si parte con un cartellino per Kalulu su Olivera e l’intervento è davvero al limite perché lo juventino rischia il rosso per l’entrata e l’impressione è che l’espulsione ci sia. Ma neppure al Var chiamano per cambiare il colore del cartellino. Corretto il tackle di Locatelli su Hojlund: il contrasto è regolare e fa bene a non annullare la rete di Yildiz. La sua è una direzione da Champions, nel senso che fischia solo i contrasti più duri.