Il CdS vota la prestazione degli azzurri
Il Napoli, ieri, ha battuto la Juventus di Luciano Spalletti, portandosi al primo posto nella classifica. Il Corriere dello Sport vota la prestazione degli azzurri:
Conte 7,5 – Trasmette alla squadra la grinta giusta per l’approccio, ma non solo. Subìto il pari, il Napoli torna a caricare a testa bassa. E alla fine la vince.
Milinkovic-Savic 6
Resta a guardare sul gol di Yildiz. Troppo angolata e precisa la conclusione del turco. Dotato di calma olimpica sull’ultimo tiro di Zhegrova.
Beukema 6
Segue Thuram quando si inserisce, ma non Yildiz, che nell’azione dell’1-1 gli passa alle spalle.
Buongiorno 7
Lontano dalla porta, Conceiçao gli crea qualche grattacapo, ma dalle parti di Milinkovic-Savic non fa passare praticamente nessuno.
Di Lorenzo 6,5
Dai suoi piedi parte l’azione del primo gol di Hojlund. Sfiora un gran gol di testa, ma Di Gregorio si supera.
Elmas 6,5
Personalità, coperture e tantissimo carattere in un ruolo che non è il suo.
McTominay 7
Segue McKennie con lo sguardo, ma punge anche. Due occasioni e pure un palo esterno.
Elmas 6,5
Si mette a sinistra e recita il solito, imprevedibile (per gli avversari) copione. Qualche minuto in più per ritrovare la condizione.
Neres 7,5
In stato di grazia. Brucia chiunque gli capiti davanti, soprattutto nel primo tempo. L’assist di destro a Hojlund è firmato con stile.
Politano (34’ st) sv
Lang 6,5
Sempre più nel vivo, sempre più integrato. Strappi, dribbling, iniziative e nessun tipo di paura.
Vergara (41’ st) sv
Hojlund 8
Seconda doppietta azzurra dopo quella allo Sporting Lisbona. Sceglie solo serate speciali. Rasmus è tornato, 63 giorni dopo.
Fonte: CdS