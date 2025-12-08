Hojlund ha in Di Gregorio una delle sue vittime preferite! Napoli ok anche nel possesso palla

Hojlund, seconda doppietta in maglia azzurra

Rasmus Hojlund realizza la seconda doppietta in maglia azzurra dopo quella in Champions League contro lo Sporting. Per il centravanti danese è la sesta rete in stagione dopo quelle segnate a Fiorentina e Genoa in serie A. Per l’attaccante partenopeo è il quarto goal che realizza al portiere Di Gregorio. Infatti, gli aveva già segnato nel 5° turno della stagione 2022-2023 in un Monza-Atalanta terminato 0-2, con una rete di destro su un cross di Lookman. E sempre nella stessa stagione mise a segno il momentaneo 3-1 del match di ritorno tra le due squadre che terminò 5-2 per gli orobici.

Azzurri, 7 occasioni da gol e 51% di possesso palla

Il Napoli ha avuto il 51% del possesso palla contro il 49% della Juventus. Gli azzurri hanno avuto 7 occasioni da goal, hanno vinto 8 contrasti, hanno recuperato 59 palle, ne hanno perse 71, hanno commesso 6 falli, hanno percorso 119 chilometri e hanno effettuato 137 scatti. Di Lorenzo e compagni hanno effettuato 459 passaggi riusciti con una precisione dell’87%. Tirando 9 tiri totali di cui 4 in porta, 2 fuori, 2 respinti e cogliendo 1 palo. Con 7 dei quali in area e 2 da fuori area.

Juventus, 89% di precisione nei passaggi

I bianconeri, invece, hanno avuto 4 occasioni da goal, hanno vinto 10 contrasti, hanno recuperato 64 palloni e ne hanno perso 65, commettendo 15 falli, percorrendo 118 chilometri e facendo 129 scatti. Locatelli e compagni hanno effettuato 465 passaggi riusciti con una precisione dell’89%. Sono stati 5 i tiri totali dei bianconeri di cui 2 in porta e 3 fuori, dei quali 2 tirati in area e 3 da fuori area.

