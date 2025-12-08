Golden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa

(Adnkronos) –

Le nomination dell’83esima edizione dei Golden Globe – annunciate oggi a Los Angeles – aprono ufficiale la cosiddetta ‘season award’ (ovvero ‘la stagione dei premi’). Il film con il maggior numero di candidature ai riconoscimenti assegnati dalla stampa internazionale è ‘Una battaglia dopo l’altra’. I riconoscimenti saranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione, in programma l’11 gennaio. A guidare l’evento sarà di nuovo la comica Nikki Glaser, dopo il successo della scorsa edizione.

‘Una battaglia dopo l’altra’, film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, si è aggiudicato 9 nomination: Miglior film (musicale o commedia), Miglior regia, Migliore attore protagonista in un film musicale o commedia (DiCaprio), Migliore attrice protagonista in un film musicale o commedia (Chase Infiniti) Migliore attore non protagonista in un film musicale o commedia (Sean Penn e Benicio del Toro), Migliore attrice protagonista in un film musicale o commedia (Tatiana Taylor), Miglior sceneggiatura e Miglior colonna sonora. A seguire con 8 c’è ‘Sentimental Value’, con 7 c’è ‘Sinners’, con 6 ‘Hamnet’ e con 5 ‘Frankenstein’ e ‘Wicked – Parte 2’.

Tra le ‘attrici protagoniste’ (di un film drammatico o commedia/musical) a contendersi la statuetta sono: Julia Roberts per ‘After the Hunt’, Jessie Buckley per ‘Hamnet’, Emma Stone per ‘Bugonia’, Jennifer Lawrence per ‘Die My Love’, ‘Cynthia Erivo’ per ‘Wicked – Parte 2’, mentre tra gli ‘attori protagonisti’: Oscar Isaac per ‘Frankenstein’, Dwayne Johnson per ‘The Smashing Machine’, Jeremy Allen White per ‘Springsteen: Liberami dal Nulla’, George Clooney per ‘Jay Kelly’, Timothée Chalamet per ‘Marty Supreme’. Tra le ‘attrici non protagoniste’ Emily Blunt per ‘The Smashing Machine’, Ariana Grande per ‘Wicked – Parte 2’, mentre tra gli ‘attori non protagonisti’ Jacob Elordi per ‘Frankenstein’, Paul Mescal per ‘Hamnet’ e Adam Sandler per ‘Jay Kelly’. Sul fronte serialità, domina ‘The White Lotus’ (Hbo Max) con 6 nomination, tra queste Miglior serie drammatica.

Si contende la statuetta con ‘The Diplomat’ (Netflix), ‘The Pitt’ (HBO Max), ‘Pluribus’ (Apple Tv), ‘Severance’ (Apple Tv) e ‘Slow Horses’ (Apple Tv). In lizza per la categoria Miglior serie musicale e commedia ci sono: ‘Abbott Elementary’ (Abc), ‘The Bear’ (FX on Hulu), ‘Hacks’ (HBO Max), ‘Nobody Wants This’ (Netflix), ‘Only Murders in the Building’ (Hulu) e ‘The Studio’ (Apple Tv).

Miglior film drammatico: Frankenstein; Hamnet; Un semplice incidente; L’agente segreto; Sentimental Value; I peccatori

Miglior film musical o commedia: Blue Moon; Bugonia; Marty Supreme; No Other Choice – Non c’è altra scelta; Nouvelle Vague; Una battaglia dopo l’altra

Miglior regista: Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra; Ryan Coogler per I peccatori; Guillermo del Toro per Frankenstein; Jafar Panahi per Un semplice incidente; Joachim Trier per Sentimental Value; Chloé Zhao per Hamnet.

Miglior attore in un film drammatico: Joel Edgerton per Train Dreams; Oscar Isaac per Frankenstein; Dwayne Johnson per The Smashing Machine; Michael B. Jordan per I peccatori; Wagner Moura per The Secret Agent; Jeremy Allen White per Springsteen: Liberami dal nulla

Miglior attrice in un film drammatico: Jessie Buckley per Hamnet; Jennifer Lawrence per Die My Love; Renate Reinsve per Sentimental Value; Julia Roberts per After the Hunt – Dopo la caccia; Tessa Thompson per Hedda; Eva Victor per Sorry, Baby

Miglior attore in un film musical o commedia: Timothée Chalamet per Marty Supreme; George Clooney per Jay Kelly; Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l’altra; Ethan Hawke per Blue Moon; Lee Byung-hun per No Other Choice – Non c’è altra scelta; Jesse Plemons per Bugonia

Miglior attrice in un film musical o commedia: Rose Byrne per If I Had Legs I’d Kick You; Cynthia Erivo per Wicked – Parte 2; Kate Hudson per Song Sung Blue; Chase Infiniti per Una battaglia dopo l’altra; Amanda Seyfried per Il Testamento di Ann Lee; Emma Stone per Bugonia

Migliore attore non protagonista: Benicio Del Toro per Una battaglia dopo l’altra; Jacob Elordi per Frankenstein; Paul Mescal per Hamnet; Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra; Adam Sandler per Jay Kelly; Stellan Skarsgard per Sentimental Value

Migliore attrice non protagonista: Emily Blunt per The Smashing Machine; Elle Fanning per Sentimental Value; Ariana Grande per Wicked – Parte 2; Inga Ibsdotter Lilleaas per Sentimental Value; Amy Madigan per Weapons; Teyana Taylor per Una battaglia dopo l’altra

Miglior film straniero: Un semplice incidente ; No Other Choice – Non c’è altra scelta; L’agente segreto; Sentimental Value; Sirāt; La voce di Hind Rajab

Miglior sceneggiatura: Una battaglia dopo l’altra; Marty Supreme; I peccatori; Un semplice incidente; Sentimental Value; Hamnet

Miglior film d’animazione: Arco; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; Elio; KPop Demon Hunters; Little Amélie or the Character of Rain, Zootrpolis 2

Miglior colonna sonora: Alexandre Desplat, Frankenstein; Ludwig Göransson, I peccatori; Jonny Greenwood, Una battaglia dopo l’altra; Kangding Ray, Sirat; Max Richter, Hamnet; Hans Zimmer, F1

Miglior canzone originale: ‘Dream As One’, Avatar: Fire and Ash; ‘Golden’, KPop Demon Hunters; ‘I Lied To You’, I peccatori; ‘No Place Like Home’, Wicked – Parte 2; ‘The Girl in the Bubble’, Wicked – Parte 2; ‘Train Dreams’, Train Dreams

Miglior film per incassi: Avatar – Fuoco e cenere; F1; KPop Demon Hunters; Mission: Impossible – The Final Reckoning; I peccatori; Weapons; Wicked – Parte 2; Zootropolis 2

Miglior serie drammatica: The Diplomat; The Pitt; Pluribus Severance (Scissione); Slow Horses; The White Lotus

Miglior serie commedia o musical: Abbott Elementary; The Bear; Hacks; Nobody Wants This; Only Murders in the Building; The Studio

Miglior attore in una serie drammatica: Sterling K. Brown per Paradise; Diego Luna per Andor; Gary Oldman per Slow Horses; Mark Ruffalo per Task; Adam Scott per Severance (Scissione); Noah Wyle per The Pitt

Miglior attrice in una serie drammatica: Kathy Bates per Matlock; Britt Lower per Severance (Scissione); Helen Mirren per Mobland; Bella Ramsey per The Last of Us; Keri Russell per The Diplomat; Rhea Seehorn per Pluribus

Miglior attore in una serie commedia: Adam Brody per Nobody Wants This; Steve Martin per Only Murders in the Building; Glen Powell per Chad Powers; Seth Rogen per The Studio; Martin Short per Only Murders in the Building; Jeremy Allen White per The Bear

Miglior attrice in una serie commedia o musical: Kristen Bell per Nobody Wants This; Ayo Edebiri per The Bear ; Selena Gomez per Only Murders in the Building; Natasha Lyonne per Poker Face ;Jenna Ortega per Mercoledì; Jean Smart per Hacks

Miglior miniserie o film televisivo: Adolescence ;All Her Fault; The Beast In Me ; Black Mirror ;Dying for Sex ;The Girlfriend

Miglior attore in una miniserie o un film televisivo: Jacob Elordi per La strada stretta verso il profondo Nord; Paul Giamatti per Black Mirror; Stephen Graham per Adolescence; Charlie Hunnam per Monster: La storia di Ed Gein; Jude Law per Black Rabbit; Matthew Rhys per The Beast In Me

Miglior attrice in una miniserie o un film televisivo: Claire Danes per The Beast In Me; Rashida Jones per Black Mirror; Amanda Seyfried per Long Bright River;Sarah Snook per All Her Fault; Michelle Williams per Dying for Sex; Robin Wright per The Girlfriend

Miglior attore non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo: Owen Cooper per Adolescence; Billy Crudup per The Morning Show; Walton Goggins per The White Lotus;Jason Isaacs per The White Lotus;Tramell Tillman per Severance (Scissione);Ashley Walters per Adolescence

Miglior attrice non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo: Carrie Coon per The White Lotus; Erin Doherty per Adolescence; Hannah Einbinder per Hacks; O’Hara per The Studio; Parker Posey per The White Lotus; Aimee Lou Wood per The White Lotus

Miglior performance di Stand-Up Comedy: Bill Maher per Is Anyone Else Seeing This?; Brett Goldstein per The Second Best Night of Your Life; Kevin Hart per Acting My Age; Kumail Nanjiani per Night Thoughts;Ricky Gervais per Mortality; Sarah Silverman per Postmortem

Miglior podcast: Armchair Expert with Dax Shepard; Call Her Daddy ;Good Hang with Amy Poehler; The Mel Robbins Podcast;Smartless; Up First

‘Familia’ di Francesco Costabile non è entrato nelle nomination. In lizza per la statuetta per la categoria Miglior film straniero ci sono: ‘It was just an accident’ (Francia), ‘No other choice’ (Corea del Sud), ‘The Secret Agent’ (Brasile), ‘Sentimental Value’ (Norvegia), ‘Sirāt’ (Spagna) e ‘La voce di Hind Rajab’ (Tunisia). Con l’assenza di ‘Familia’ ai Golden Globe, le speranze dell’Italia si spostano sugli Oscar.

Il film di Costabile, infatti, è stato designato a rappresentare il Paese agli Academy Award nella categoria dedicata al miglior film internazionale. Ora l’obiettivo è entrare nella shortlist dei quindici titoli selezionati dall’Academy, che sarà resa nota il 16 dicembre. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo.

