Gli azzurri sotto il microscopio della Gazzetta: voti e valutazioni

By Gabriella Calabrese
Prima frazione pressoché perfetta. Conte, in emergenza, imbriglia Spalletti e, quando viene raggiunto da uno sprazzo di Yildiz, si va a riprendere i tre punti. I voti e le valutazioni de La Gazzetta dello Sport:

 

 

7

Napoli

Approccio aggressivo, gestione intelligente. E la forza di andarla a vincere di nuovo.

6
Milinkovic-Savic
Una sola parata, allo scadere del recupero. Per il resto è una serata di ordinaria amministrazione Sul gol può fare poco: colpo da biliardo.
5,5
Beukema
C’è lui a contrasto con Yildiz che avvia l’azione del pari, e non segue il taglio. Peccato, perché per il resto è impeccabile.
7
Rrahmani
Essenziale in tutto. Insuperabile nel gioco aereo, sempre in anticipo nel primo tempo e pronto a impostare. Entra David e lui lo annulla.
6
Buongiorno
Soffre un po’ la vivacità di Conceiçao, che lo costringe presto anche a spendere un fallo da cartellino. Ma non arretrata di un millimetro.
6,5
Di Lorenzo
Altra conferma: col nuovo sistema va che è un piacere, aiutato anche dal supporto alle spalle di Beukema. Ritrovato, sfiora il gol di testa.
6,5
Elmas
Mezzo punto in più per il sacrificio e la corsa a raddoppiare ovunque. Non è il suo ruolo, ma ci mette intensità e sostanza da gregario.
7
McTominay
Prima non trova la porta da buona posizione, poi il palo esterno. Ci mette la solita fisicità, è ovunque. E non era nemmeno al 100 per cento.
6
Olivera
Generoso: preziosissima rincorsa per frenare McKennie a ridosso dell’area. Su Yildiz finisce lui nell’azione del pari, ma poteva fare poco.
7,5
Neres
Altro giro, altro regalo. Assiste Hojlund per l’1-0, dal suo sinistro parte ogni offensiva azzurra, anche il cross che porta alla vittoria.
Il migliore
8
Højlund
I gol si pesano e una doppietta in una notte così vale decisamente molto. Interrompe il digiuno di due mesi e lotta su ogni palla.
6
Lang
Prestazione più di sacrificio che di qualità. È pienamente nel pensiero contiano, contende a McKennie la palla da cui nasce il gol partita.
6
Spinazzola
Appena il motore sarà a posto di nuovo, tornerà anche a fare il titolare. Un cambio per alzare il ritmo a destra e aiutare Lang in spinta.
s.v.
Politano
Fa rifiatare Neres: un paio di sgasate in fascia per tenere la palla lontana. Partecipa alla resistenza finale.
s.v.
Vergara
A giugno forse avrebbe solo sognato di poter partecipare a una sfida così. Entra senza paura. Avrà le sue chance.
7,5
Conte
Esce dal trittico terribile Atalanta-Roma-Juve con nove punti, primo in classifica e con un Napoli in crescita. Non sbaglia una mossa.

 

Fonte: Gazzetta

