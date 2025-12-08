Gli azzurri sotto il microscopio della Gazzetta: voti e valutazioni

Prima frazione pressoché perfetta. Conte, in emergenza, imbriglia Spalletti e, quando viene raggiunto da uno sprazzo di Yildiz, si va a riprendere i tre punti. I voti e le valutazioni de La Gazzetta dello Sport: 7 Napoli Approccio aggressivo, gestione intelligente. E la forza di andarla a vincere di nuovo.

Factory della Comunicazione

6 Milinkovic-Savic Una sola parata, allo scadere del recupero. Per il resto è una serata di ordinaria amministrazione Sul gol può fare poco: colpo da biliardo.

5,5 Beukema C’è lui a contrasto con Yildiz che avvia l’azione del pari, e non segue il taglio. Peccato, perché per il resto è impeccabile.

7 Rrahmani Essenziale in tutto. Insuperabile nel gioco aereo, sempre in anticipo nel primo tempo e pronto a impostare. Entra David e lui lo annulla.

6 Buongiorno Soffre un po’ la vivacità di Conceiçao, che lo costringe presto anche a spendere un fallo da cartellino. Ma non arretrata di un millimetro.

6,5 Di Lorenzo Altra conferma: col nuovo sistema va che è un piacere, aiutato anche dal supporto alle spalle di Beukema. Ritrovato, sfiora il gol di testa.

6,5 Elmas Mezzo punto in più per il sacrificio e la corsa a raddoppiare ovunque. Non è il suo ruolo, ma ci mette intensità e sostanza da gregario.

7 McTominay Prima non trova la porta da buona posizione, poi il palo esterno. Ci mette la solita fisicità, è ovunque. E non era nemmeno al 100 per cento.

6 Olivera Generoso: preziosissima rincorsa per frenare McKennie a ridosso dell’area. Su Yildiz finisce lui nell’azione del pari, ma poteva fare poco.

7,5 Neres Altro giro, altro regalo. Assiste Hojlund per l’1-0, dal suo sinistro parte ogni offensiva azzurra, anche il cross che porta alla vittoria.

Il migliore 8 Højlund I gol si pesano e una doppietta in una notte così vale decisamente molto. Interrompe il digiuno di due mesi e lotta su ogni palla.

6 Lang Prestazione più di sacrificio che di qualità. È pienamente nel pensiero contiano, contende a McKennie la palla da cui nasce il gol partita.

6 Spinazzola Appena il motore sarà a posto di nuovo, tornerà anche a fare il titolare. Un cambio per alzare il ritmo a destra e aiutare Lang in spinta.

s.v. Politano Fa rifiatare Neres: un paio di sgasate in fascia per tenere la palla lontana. Partecipa alla resistenza finale.

s.v. Vergara A giugno forse avrebbe solo sognato di poter partecipare a una sfida così. Entra senza paura. Avrà le sue chance.

7,5 Conte Esce dal trittico terribile Atalanta-Roma-Juve con nove punti, primo in classifica e con un Napoli in crescita. Non sbaglia una mossa.

Fonte: Gazzetta