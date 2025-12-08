Di Canio duro su Juve e Spalletti: “Bocciatura totale dei nuovi, il tecnico deve capire di chi fidarsi”
Ospite a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato il ko della Juventus e ha criticato le scelte di Spalletti, in particolare la decisione di tenere inizialmente fuori i nuovi acquisti. Ecco le sue parole:
“Una bocciatura piena, evidentemente. Non solo per quanto realizzare, ma anche nell’economia del gioco, nel partecipare, nella qualità, nell’intelligenza, nel potersi fare le cose come lui lo vuole vedere fare giocando con i compagni.
Però Spalletti è arrivato adesso. Non sono giocatori che ha scelto lui. Adesso lui deve studiare esattamente quelli da mandare in campo, per cui si può fidare. Allora in questo momento riesco a sacrificare, tra virgolette, il primo tempo“.