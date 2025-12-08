De Bruyne omaggia sua moglie sui social “Buon compleanno alla migliore moglie e mamma”

Il calciatore del Napoli, Kevin De Bruyne, ha trovato il tempo per festeggiare sua moglie, Michele Lacroix, per festeggiare i suoi 32 anni.

Fonte: Il Mattino

Kevin De Bruyne celebra la sua famiglia sui social. Il belga ha dedicato un post alla moglie Michele Lacroix , che oggi compie 32 anni, condividendo una foto che li ritrae insieme ai loro tre figli: Mason Milian, Rome e Suri.

Kevin De Bruyne celebra la sua famiglia sui social. Il belga ha dedicato un post alla moglie Michele Lacroix , che oggi compie 32 anni, condividendo una foto che li ritrae insieme ai loro tre figli: Mason Milian, Rome e Suri.