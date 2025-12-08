NewsCalcioIn Evidenza

De Bruyne omaggia sua moglie sui social “Buon compleanno alla migliore moglie e mamma”

Il calciatore del Napoli, Kevin De Bruyne, ha trovato il tempo per festeggiare sua moglie, Michele Lacroix, per festeggiare i suoi 32 anni.

Kevin De Bruyne celebra la sua famiglia sui social. Il belga ha dedicato un post alla moglie Michele Lacroix, che oggi compie 32 anni, condividendo una foto che li ritrae insieme ai loro tre figli: Mason Milian, Rome e Suri.
«Buon compleanno alla migliore moglie e mamma per i nostri figli. Festeggiamo insieme oggi», ha scritto De Bruyne sotto lo scatto. A completare la dedica, il centrocampista ha pubblicato anche una storia Instagram in cui appare con la moglie, accompagnata da una sola frase: «Mamma e papà».
