Conte, l’autoesonero è stata la mossa rischiosa e vincente!

Dichiarazioni, polemiche, giocattolo rotto, tutto ed il contrario di tutto è stato detto dopo la sconfitta di Bologna e le dichiarazioni di Conte. Ed il tutto è stato condito dal “ritiro” del tecnico in quel di Torino per qualche giorno…Ed invece, dice e scrive La Gazzetta dello Sport, proprio quella è stata la “mossa” rischiosa ma “fruttuosa”, di Antonio Conte: “Ieri sera il Napoli ha sconfitto la Juve. Quinta vittoria di fila dei campioni d’Italia, tra campionato e coppe. La caduta di Bologna, il 9 novembre, con relativa fuga di Conte da Castel Volturno, ha funzionato da scossa. Come cambiare l’allenatore senza cambiarlo. Conte si è auto-esonerato per qualche giorno e, quando si è ripresentato al campo, la squadra ha reagito come se si fosse trovata davanti a una persona nuova. Operazione rischiosa, però fruttuosa. Il Napoli si è rimesso in moto nonostante gli infortuni. Conte ha trasformato la presunta crisi in un’opportunità, come dimostra il ripescaggio di Neres, gran protagonista del nuovo Napoli, e, insieme a Hojlund, uomo copertina del successo di ieri sera contro la Juve”.

