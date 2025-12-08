NewsCalcio

Compleanno in casa Napoli. Tanti auguri Scott!

By Emilia Verde
0

Festa di compleanno oggi in casa Napoli, dove il centrocampista Scott McTominay festeggia i suoi 29 anni. “Compleanno in casa azzurra. Scott McTominay compie 29 anni. Il centrocampista del Napoli è nato a Lancaster l’8 dicembre 1996.

Factory della Comunicazione

Scott ha esordito in maglia azzurra il 15 settembre 2024 in occasione della vittoria per 4-0 a Cagliari. Per lui 55 presenze e 18 gol col Napoli.

McTominay ha contribuito alla conquista del quarto scudetto vincendo anche il titolo di MVP Serie A 2024/25.

Happy Birthday Scott!” (SSCN)

Potrebbe piacerti anche
News

La sassaiola al pullman della Juve? Pura invenzione di Dazn

News

La Gazzetta vota – “Hojlund è il migliore della squadra di Conte. A…

News

Conte su Gazzetta: “Per il Benfica non rientra nessuno degli infortunati,…

News

Cds – HOJ VITA”, una canzone in testa. “D O M I N A T I”.…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.