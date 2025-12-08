Compleanno in casa Napoli. Tanti auguri Scott!

Festa di compleanno oggi in casa Napoli, dove il centrocampista Scott McTominay festeggia i suoi 29 anni. “Compleanno in casa azzurra. Scott McTominay compie 29 anni. Il centrocampista del Napoli è nato a Lancaster l’8 dicembre 1996.
Scott ha esordito in maglia azzurra il 15 settembre 2024 in occasione della vittoria per 4-0 a Cagliari. Per lui 55 presenze e 18 gol col Napoli.
McTominay ha contribuito alla conquista del quarto scudetto vincendo anche il titolo di MVP Serie A 2024/25.
Happy Birthday Scott!” (SSCN)