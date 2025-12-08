Chiara Zucchelli: “Mentre Conte nelle difficoltà si esalta, Spalletti va un po’ in confusione”

Chiara Zucchelli, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuta su Radio Napoli Centrale durante la trasmissione “Un calcio alla radio” analizzando la vittoria per 2-1 del Napoli contro la Juventus.

Ecco le parole di Chiara Zucchelli:

“Le difficoltà di queste settimane hanno dato al Napoli una nuova linfa. La rincorsa che Hojlund fa all’80’ è l’emblema della squadra che Conte sta plasmando di nuovo a sua immagine. Nella Juventus il problema non era Tudor e non è neanche Spalletti. Alcune risposte del tecnico fanno riflettere, come quelle su Openda e Zhegrova. Mentre Conte nelle difficoltà si esalta, Spalletti va un po’ in confusione.

Il rientro degli infortunati non saranno un problema per l’allenatore. A inizio stagione c’è stata qualche scossa di assestamento, ma adesso i nuovi si sono incanalati in modo corretto e i ritorni degli infortunati non possono che aiutare. Forse qualche dubbio può esserci sulportiere del futuro: mi pare che la scelta ormai sia stata fatta, anche col rientro di Meret credo che resterà Milinkovic-Savic titolare”.