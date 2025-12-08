Champions, Serie A, Supercoppa: i tifosi si organizzano

Battere la Juventus, missione compiuta. Dopo la bella sera al Maradona, pieno come sempre, si comincia a pensare alla gara Champions. Scrive il CdS: “Partiranno già oggi i primi tifosi per Lisbona per la sfida contro il Benfica di Mourinho mercoledì sera, sesta giornata della fase campionato. Il punto di incontro per i tifosi azzurri, predisposto dalla Polizia locale, è in Praca do Comercio. L’accesso al settore ospiti è previsto dal gate 23V e i cancelli apriranno alle 18, ora locale. Poi sarà di nuovo trasferta ma per il campionato. Domenica il Napoli giocherà a Udine, con trasferta vietata ai residenti nella Regione Campania. Poi, stop alla Serie A e via all’avventura Supercoppa a Riyad: anche in quel caso saranno tanti i tifosi al seguito degli azzurri con viaggi pianificati da tempo. La prevendita dei biglietti era partita a metà novembre: la prima sfida sarà la semifinale con il Milan del 18 dicembre all’Al-Awwal Park di Riyad. L’obiettivo è la finale del 22″

