Champions – Benfica-Napoli, le parole di Mou

Reduce dalla vittoria in campionato contro la Juventus, Antonio Conte si prepara a ritrovare Josè Mourinho in Champions.

Factory della Comunicazione

Il tecnico portoghese, ex Inter, siede ora sulla panchina del Benfica. I precedenti sorridono al tecnico salentino, 4 vittorie 2 sconfitte e 1 solo pareggio.

Situazioni diverse per le due squadre nel nuovo format della Champions League.

Napoli al ventesimo posto con 7 punti, Benfica molto più giù al trentesimo posto con soli 3 punti. Il tecnico portoghese è arrivato sulla panchina del Benfica a stagione in corso, ma se in Campionato è riuscito a dare la giusta svolta alla squadra non si può dire che lo stesso sia stato fatto in Champions. Antonio Conte dopo il periodo di crisi ha ritrovato la quadra con ben 4 vittorie e un passaggio di turno in Coppa Italia.

Queste le parole rilasciate dal tecnico portoghese in vista del prossimo match, dopo la partita pareggiata 1-1 con lo Sporting. “Si tratta di una squadra difficile da affrontare, con un allenatore che conosco bene come Antonio Conte, bravissimo a preparare le partite. Per noi sarà dura”.