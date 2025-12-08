IntervisteCalcioNapoli

Caressa: “La stagione di Lang e Neres è svoltata! Ecco le differenze fra Napoli e Juve…”

By Riccardo Cerino
Fabio Caressa, giornalista Sky Sport, ha commentato nel corso della trasmissione Sky Calcio Club il successo del Napoli, vittorioso per 2-1 sulla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni, riprese dal portale TuttoNapoli.

Lang è uno che ti dà una mano difensiva, Neres è decisivo da un mese. Ho una fissazione, è meglio far giocare i giocatori nella loro posizione e nella Juventus c’erano tanti fuori dai loro ruoli naturali. Guardate Koopmeiners, che all’Atalanta faceva altro.

Con il Napoli è stata la peggiore partita di Spalletti con la Juve: meno tiri totali, meno tocchi in area, meno xG creati. C’è un dato interessante, nel terzo offensivo il Napoli ha avuto il 59% di possesso palla fino al Bologna, adesso è il 39%. Oggi ad un certo punto l’abbiamo visto giocare in venti metri. Se la Juventus a fine del girone d’andata è staccata dal 4* posto è un fallimento. Il quarto posto è il risultato minimo con ciò che hanno speso”.

