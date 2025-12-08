Calvanese: ”La Penna ha arbitrato bene, poche sbavature”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, si è soffermato sugli episodi di Napoli-Juventus sulle colonne di Tuttosport:

“La direzione di La Penna è convincente, nonostante qualche sbavatura sia tecnica che disciplinare. Il primo giallo è giusto, per un fallo di Buongiorno su Conceição. Ne manca uno per Koopmeiners su Neres. Kalulu su Olivera, giallo giusto non ci sono gli estremi per il grave fallo di gioco, il punto di contatto é basso. Sul gol di Yildiz non c’è fallo su Hojlund di Locatelli, corretta l’ammonizione a Beukema in ritardo su Thuram”