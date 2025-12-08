Beukema, il nuovo regista difensivo del Napoli: numeri da leader nella costruzione del gioco

Nel nuovo Napoli, Sam Beukema sta emergendo come uno dei protagonisti più sorprendenti. Il difensore olandese si è preso un ruolo centrale nella costruzione dal basso, diventando un punto di riferimento per qualità tecnica, personalità e continuità. Contro la Juventus ha guidato le statistiche dei passaggi verso l’ultimo terzo di campo e dei progressive passes, confermando la sua importanza nell’avvio dell’azione e nelle verticalizzazioni.

Primo o secondo in quasi tutte le voci legate ai tocchi e alla distribuzione, Beukema dimostra di essere molto più di un semplice difensore: porta palla, crea superiorità e detta i tempi della manovra. Un mix di letture intelligenti e pulizia tecnica che lo sta trasformando in un pilastro della squadra, presente e futuro.

Fonte: CalcioNews24.com