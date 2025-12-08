Approfondimento – Napoli-Juve…Non c’è 6 senza 7

Napoli-Juve è stata la partita del 7.

7 come le vittorie consecutive al Maradona contro la Juventus.

7 come il numero di maglia di un David Neres imprendibile.

7 come il numero di indisponibili per Conte.

7 come la domenica in cui si è giocata.

Partita da dentro o fuori, più per la Juve che per il Napoli. Spalletti aveva bisogno di certezze e questa non è stata la serata giusta.

ZERO tiri in porta nei primi 45 minuti. 5 i tiri TOTALI verso lo specchio del Napoli. SOLO 20 i tocchi in area di rigore del Napoli in 90 minuti. Tanta confusione in campo e pochi punti di riferimento.

Dall’altro lato il Napoli, in emergenza totale a centrocampo con 2 soli uomini di ruolo, acquisisce ancora più certezze, su tutte, la straripante condizione fisica di David Neres, non lo prendono MAI. Suo l’assist del 1-0, suo il cross che ha portato alla sponda sbagliata di McKennie per il definitivo 2-1. Il brasiliano è sicuramente l’uomo in più in questo momento. Onore al merito anche per Rasmus Hojlund, autore di una doppietta, a 10 minuti dalla fine dopo un contropiede gestito male con Lang torna in difesa come se la partita fosse appena iniziata. La Juventus torna ancora una volta senza punti dal Maradona per il settimo anno di fila ( terzo 2-1 consecutivo). Nella serata dei 7 , Napoli brilla ancora.

a cura di Daniele Garofalo