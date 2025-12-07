NewsCalcioSu X.com

UFFICIALE – Le formazioni di Napoli e Juventus

By Giuseppe Sacco
0

Ecco le decisioni iniziali dei due mister

 

Le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 5 Juan Jesus, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 37 Spinazzola, 26 Vergara, 69 Ambrosino, 21 Politano, 27 Lucca. All. Conte

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Mckennie, Locatelli,Thuram, Cabal; Conceiçao Yildiz.

A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, David, Rouhi,  Pedro Felipe. All. Spalletti.

 

 

