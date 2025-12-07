Adnkronos News

Ucraina, Meloni sente Zelensky: “Sostegno a piano Usa, presto invio forniture”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei”, fa sapere in una nota Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, Meloni “ha inoltre nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura”.  

Factory della Comunicazione

“Funzionale a tale percorso – aggiungono – è la reiterata disponibilità dell’Ucraina a sedere in buona fede al tavolo negoziale. È stato pertanto nuovamente ribadito l’auspicio che da parte russa si manifesti analoga apertura”. 

Nel corso della telefonata tra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino, continua Palazzo Chigi, la premier “ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane”. 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Pellegrini a Verissimo, la risposta a Magnini: “Una storia di 6 anni è…

Adnkronos News

Scala, record storico per la Prima 2025: è l’incasso più alto di sempre

Adnkronos News

Prima della Scala, Segre: “Opera scandalosa, ma mi interessa sempre”

Adnkronos News

Europei vasca corta: Curtis e Cerasuolo da oro, Martinenghi e Lazzari bronzo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.